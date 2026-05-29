La polizia ha chiuso temporaneamente un salone di parrucchieri dopo aver riscontrato che i dipendenti lavoravano senza le qualifiche richieste. Durante i controlli, sono stati trovati lavoratori privi di formazione professionale e documentazione adeguata. L’attività è stata sospesa subito e l’esercizio deve mettersi in regola entro trenta giorni, altrimenti rischia la chiusura definitiva.

Sospensione immediata dell’attività e obbligo di mettersi in regola entro trenta giorni. Questo è quanto il Comune di Castelfiorentino, con un’ordinanza firmata due giorni fa, ha imposto alla titolare di un’attività di acconciatore, a seguito di alcuni controlli effettuati un paio di settimane fa dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Gli agenti, durante il controllo rientrante nel monitoraggio della regolarità delle attività economiche, avrebbero accertato nel negozio in questione "l’assenza del responsabile tecnico dell’attività, l’esercizio dell’attività da parte di soggetti privi di qualifica professionale" e "l’impiego di soggetti non regolarmente inquadrati con idoneo rapporto di lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parrucchiera finisce nei guai: "Dipendenti senza qualifica". Attività sospesa dopo i controlli

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