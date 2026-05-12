Il figlio di due attori noti ha deciso di trasferirsi a Nashville per seguire la sua strada nel mondo della musica country. Attualmente vive in un camper, dove ha allestito una cucina e una doccia, continuando a dedicarsi alla sua passione senza cambiare abitudini. La scelta di stabilirsi in questa città risponde all’obiettivo di approfondire la sua carriera come cantante. Recentemente, Chet Hanks è stato ospite di un evento locale dedicato alla musica.

L'attore e musicista ne ha parlato in una nuova intervista a The Tonight Show con Jimmy Fallon, spiegando di aver lasciato la sua casa di proprietà a Los Angeles, trasferendosi in Tennessee, dove non ha voluto trovare un'altra proprietà immobiliare, optando per l'opzione del campeggio. Spiega Chet Hanks: «Non volevo prendere un appartamento. Alloggiavo in Airbnb e in hotel, e la cosa è diventata presto noiosa perché mi piace avere un mio spazio personale». Così, arriva l'illuminazione, dopo un viaggio in solitaria verso Carmel, fatto proprio in camper. Chet Hanks ha comprato il suo veicolo e l'ha attrezzato a piacimento, racconta: «Ho la mia cucina, una doccia», e persino un braciere fuori dal suo camper.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il figlio di Tom Hanks e Rita Wilson racconta l'impegno per diventare cantante: «Vivo in un camper ma faccio esattamente quello che farei a casa, ho la mia cucina e la mia doccia»

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