cortona piano festival la quarta edizione sta per iniziare

Notizia in breve

Il Cortona Piano Festival, alla sua quarta edizione, sta per cominciare nella Val di Chiana. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e presenterà un programma ricco di esibizioni di musica classica e contemporanea. Sono previsti concerti in diverse location della zona, con artisti provenienti da vari paesi. La rassegna si concentra sulla promozione del pianoforte attraverso performances di vari generi musicali. L’evento durerà fino alla fine del mese con appuntamenti quotidiani.