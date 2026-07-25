Cortona Piano Festival la quarta edizione sta per iniziare
Il Cortona Piano Festival, alla sua quarta edizione, sta per cominciare nella Val di Chiana. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e presenterà un programma ricco di esibizioni di musica classica e contemporanea. Sono previsti concerti in diverse location della zona, con artisti provenienti da vari paesi. La rassegna si concentra sulla promozione del pianoforte attraverso performances di vari generi musicali. L’evento durerà fino alla fine del mese con appuntamenti quotidiani.
Arezzo, 25 luglio 2026 – Arrivato ormai alla quarta edizione, Cortona Piano Festival si appresta a riportare al centro della Val Di Chiana la migliore musica, spaziando fra linguaggi diversi e modi differenti di pensare i suoni come mezzo di espressione. Come ogni anno, giovani talenti e artisti affermati animeranno il cartellone della manifestazione. Forte del successo delle tre precedenti edizioni ritorna dal 29 luglio al 6 agosto Cortona Piano Festival, evento che ricopre ormai un ruolo di spicco nel panorama culturale cittadino. La partecipazione di Cortona Sviluppo, di Associazione culturale Armonia - Arte e musica senza frontiere, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Dal 29 luglio al 6 agosto torna il Cortona Piano Festival facebook
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