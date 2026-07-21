Cortona è tutto pronto per il Comedy Festival La quinta edizione è tutta da ballare

Notizia in breve

Il 24 luglio si terrà a Terontola la quinta edizione del Comedy Festival, organizzata dal GS Terontola 1963 con il patrocinio del Comune di Cortona. La serata sarà dedicata alla musica dance dagli anni ’80 a oggi, con premi ai deejay che hanno fatto ballare diverse generazioni. L’evento si svolgerà in una notte dedicata alla musica, coinvolgendo pubblico e artisti.