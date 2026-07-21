Cortona è tutto pronto per il Comedy Festival La quinta edizione è tutta da ballare
Il 24 luglio si terrà a Terontola la quinta edizione del Comedy Festival, organizzata dal GS Terontola 1963 con il patrocinio del Comune di Cortona. La serata sarà dedicata alla musica dance dagli anni ’80 a oggi, con premi ai deejay che hanno fatto ballare diverse generazioni. L’evento si svolgerà in una notte dedicata alla musica, coinvolgendo pubblico e artisti.
Arezzo, 21 luglio 2026 – . A Terontola venerdì 24 Luglio una notte dedicata alla musica dance dagli anni ’80 a oggi. Premiati i deejay che hanno fatto ballare intere generazioni Il GS Terontola 1963 con il patrocinio del Comune di Cortona organizza la quinta edizione del «Comedy Festival», in programma venerdì 24 luglio. La manifestazione si svolgerà allo stadio comunale “Enzo Mezzetti Panozzi” di Terontola, con apertura degli stand per il ristoro alle ore 20 e avvio dei deejay set dalle 22. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si rinnova con u n format completamente dedicato al mondo della musica dance, in un viaggio emozionante che ripercorrerà i grandi successi dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cortona, tutto pronto per la VIII edizione de "La Cortonese"
Leggi anche: “Le vie dell’Acqua”, tutto pronto per l'evento conclusivo della quinta edizione