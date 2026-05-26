Atripalda tutto pronto per la quarta edizione del Kids Festival

Notizia in breve

Il “Kids Festival” si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno nel parco delle Acacie di Atripalda. La manifestazione prevede cinque giorni di attività, tra spettacoli, musica, giochi e animazione per bambini. L’area sarà allestita con spazi dedicati ai più piccoli, offrendo intrattenimento e divertimento durante tutto il periodo. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione.