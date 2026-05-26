Atripalda tutto pronto per la quarta edizione del Kids Festival

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il “Kids Festival” si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno nel parco delle Acacie di Atripalda. La manifestazione prevede cinque giorni di attività, tra spettacoli, musica, giochi e animazione per bambini. L’area sarà allestita con spazi dedicati ai più piccoli, offrendo intrattenimento e divertimento durante tutto il periodo. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione.

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Ad Atripalda torna il “Kids Festival”, la manifestazione dedicata all’infanzia che, dal 29 maggio al 2 giugno, animerà il parco delle Acacie con cinque giorni di spettacoli, musica, animazione e divertimento.Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa mette al centro bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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