Corteo non autorizzato prima della partita Daspo per tredici tifosi Casertana

Prima della partita, un gruppo di tredici tifosi della Casertana è stato colpito da provvedimenti di Daspo, che vietano loro di entrare negli stadi. Il Questore ha emesso i divieti, alcuni con l’obbligo di presentarsi alle autorità di polizia, perché si erano già trovati sotto questa misura in passato. I tifosi hanno partecipato a un corteo non autorizzato prima dell’incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore di Caserta ha emesso 13 Daspo, aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di tifosi della Casertana calcio, che già in passato era stati raggiunti dagli stessi provvedimenti. I Daspo sono stati emessi per quanto accaduto prima della partita di Lega Pro tra Casertana e Salernitana, quando i tredici tifosi presero parte a un vero e proprio “carosello”, ovvero un corteo non autorizzato, composto da numerose autovetture e motocicli, giunto fino all’ingresso dell’area di massima sicurezza dello stadio “Alberto Pinto”, in viale Medaglie d’Oro. Immagini. Alcuni degli indagati sono stati inoltre denunciati all’Autorità Giudiziaria perché avrebbero brandito materiale pirotecnico nel corso del corteo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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