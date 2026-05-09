Tafferugli prima di Casarano-Casertana | Daspo in arrivo

Da casertanews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra le squadre di Casarano e Casertana, si sono verificati alcuni tafferugli nei pressi dello stadio “Giuseppe Capozza”. In seguito agli incidenti, il questore di Lecce ha deciso di adottare i primi provvedimenti. Tra le misure previste ci sono anche provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, noti come Daspo. La situazione si è verificata nel febbraio scorso.

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Primi provvedimenti da parte del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, in merito ai tafferugli che si sono verificati a poca distanza dallo stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano prima della sfida tra salentini e Casertana nel febbraio scorso.Secondo quanto appreso da LeccePrima, sarebbero 8 i.🔗 Leggi su Casertanews.it

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