Tafferugli prima di Casarano-Casertana | Daspo in arrivo

Prima della partita tra le squadre di Casarano e Casertana, si sono verificati alcuni tafferugli nei pressi dello stadio “Giuseppe Capozza”. In seguito agli incidenti, il questore di Lecce ha deciso di adottare i primi provvedimenti. Tra le misure previste ci sono anche provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, noti come Daspo. La situazione si è verificata nel febbraio scorso.

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