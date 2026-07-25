Durante una manifestazione del movimento No Tav in Val di Susa, alcuni attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine presenti a presidio del cantiere di San Didero, dedicato alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. La tensione è aumentata con momenti di scontro tra le parti. La polizia ha risposto con interventi di contenimento e schermature, senza segnalare feriti o arresti immediati. La situazione si è poi calmata dopo alcune ore.

Momenti di forte tensione durante la manifestazione del movimento No Tav in Val di Susa, dove un gruppo di attivisti dell’ala più radicale ha ingaggiato scontri con le forze dell’ordine schierate a presidio del cantiere di San Didero, destinato alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Scontri davanti al cantiere di San Didero. Secondo quanto ricostruito, alcune centinaia di manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti impegnati a proteggere il cantiere. Le forze di polizia hanno risposto con il lancio di lacrimogeni per disperdere i manifestanti e impedire l’avvicinamento all’area dei lavori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Corteo No Tav, esplode la violenza: pietre e bombe carta contro la polizia

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