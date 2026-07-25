Corteo No Tav centinaia di incappucciati all' assalto del cantiere della Torino-Lione | 60 feriti e mezzi delle forze dell' ordine in fiamme
Nel pomeriggio di sabato, alcune centinaia di manifestanti incappucciati si sono scagliate contro il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, staccandosi dalla marcia No Tav partita da Venaus. Durante l’assalto sono stati registrati 60 feriti tra le forze dell’ordine e sono stati dati alle fiamme alcuni mezzi di servizio. Nessuna informazione è stata fornita sui danni materiali al cantiere.
Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, è stato assaltato nel pomeriggio di sabato da alcune centinaia di manifestanti incappucciati staccatisi dalla marcia No Tav partita da Venaus. Mezzi delle forze dell'ordine sono stati incendiati, l'autostrada A32 è stata chiusa per motivi di ordine pubblico e il sindacato di polizia Coisp parla di una sessantina di agenti feriti, un bilancio non ancora confermato da fonti ufficiali. I disordini, cominciati poco dopo le 16, sono proseguiti per ore anche al cantiere del San Didero. L'assalto a Chiomonte Il cantiere è stato attaccato su vari fronti. Gli antagonisti, vestiti di nero e con caschi e maschere antigas, hanno lanciato pietre, bulloni e bottiglie e hanno sparato bombe carta e razzi, anche con mortai artigianali. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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