Durante un corteo No Tav in Valle di Susa, centinaia di manifestanti incappucciati hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione. Alcuni hanno incendiato due camionette dei carabinieri. Le forze dell’ordine, presenti per garantire la sicurezza, sono state oggetto di lanci di pietre e bombe carta da parte di attivisti appartenenti alla fazione più antagonista del movimento. La situazione è rimasta tesa durante tutta la manifestazione.

Tensioni durante la marcia No Tav in corso in Valle di Susa: alcune centinaia di attivisti appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. C'è stato un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti. Le tensioni sono durate circa venti minuti. A quanto si apprende intanto un gruppo più numeroso di incappucciati e travisati sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte. La marcia verso i cantieri della devastazione, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio di oggi da Venaus. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Corteo dei No Tav, centinaia di incappucciati hanno preso d'assalto il cantiere della Torino-Lione. Incendiate due camionette dei carabinieri

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