Coroglio | sgomberati due stabilimenti balneari abusivi

Due stabilimenti balneari abusivi sono stati sgomberati sulla spiaggia di Coroglio durante un'operazione di polizia. Nella stessa giornata, una scossa sismica di magnitudo 4.1 è stata registrata a Pizzone, con la sensazione di terremoto avvertita anche in alcune zone della Campania e dell'Abruzzo.

Terremoto: forte scossa di magnitudo 4.1 a Pizzone, avvertita anche in Campania e in Abruzzo Questa mattina, è stata svolta un’operazione di polizia marittima – congiuntamente e in stretta sinergia con il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale – che ha reso possibile lo sgombero di un’area demaniale marittima di circa 2.000 metri quadrati sul litorale di Coroglio, del comune di Napoli, dove sono stati realizzati due stabilimenti balneari abusivi, ovvero senza nessun titolo autorizzativo. Terremoto: forte scossa di magnitudo 4.1 a Pizzone, avvertita anche in Campania e in Abruzzo Terremoto: forte scossa di magnitudo 4. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Coroglio, sgomberati due lidi: «Lettini e ombrelloni abusivi»

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