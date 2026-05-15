Crotone sgomberati centri estetici abusivi | chirurgia senza medici

Nelle ultime settimane, sono stati sgomberati diversi centri estetici che operavano senza le autorizzazioni necessarie nella città. Le operatrici utilizzavano i social media per promuovere i loro servizi e attirare clienti, spesso pubblicizzando trattamenti estetici e chirurgici. I trattamenti chirurgici venivano eseguiti in locali privi di dispositivi di sicurezza e senza la presenza di personale medico qualificato. Le autorità hanno confiscato attrezzature e chiavi di accesso ai locali coinvolti in questa attività irregolare.

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? Domande chiave Come facevano le operatrici a attirare clienti con i social?. Dove venivano eseguiti i trattamenti chirurgici senza dispositivi salvavita?. Quali rischi reali correvano i pazienti nelle abitazioni private?. Come ha fatto la Guardia di Finanza a scoprire l'attività?.? In Breve Due donne ucraine denunciate per attività chirurgica illegale a Crotone.. Trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico promossi tramite Instagram.. Interventi eseguiti in abitazioni private con scarse condizioni igienico-sanitarie.. Assenza totale di dispositivi salvavita nei locali individuati dalla Guardia di Finanza.. Due centri di medicina estetica non autorizzati sono stati individuati a Crotone dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dopo che i militari avevano notato un flusso insolito di persone nei pressi dei locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, sgomberati centri estetici abusivi: chirurgia senza medici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crotone, la Guardia di Finanza scopre due centri estetici abusivi: denunciate le proprietarieIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone ha individuato due attività di medicina estetica non autorizzate. Medici estetici abusivi, intervento della GdF di NapoliLe Fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli hanno smascherato 8 medici privi di autorizzazioni, che pubblicizzavano sui social le loro...