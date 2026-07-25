Coppa d' Africa | la decisione del Tas ecco quando verrà stabilito chi l' ha vinta

Da derbyderbyderby.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 ottobre il Tribunale Arbitrale per lo Sport terrà un'udienza decisiva per assegnare la vittoria della Coppa d'Africa. La decisione sulla squadra vincitrice sarà comunicata dopo l'incontro.

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Il TAS - Tribunale Arbitrale per lo Sport - ha deciso: l'8 ottobre ci sarà un incontro definitivo per decidere a chi assegnare definitivamente la Coppa d'Africa. Il Senegal ha vinto il trofeo sul campo, ma qualche giorno dopo la coppa è passata in casa Marocco a tavolino, complici gli accaduti degli ultimi minuti della finale. La federazione senegalese ha fatto però ricorso, ed ora si attende il giudizio finale. Coppa d'Africa, ad Ottobre si scoprirà il vincitore caption id="attachment432189" align="alignnone" width="725" LENS, FRANCIA - 31 MARZO: Achraf Hakimi del Marocco osserva durante l'amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, in Francia. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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Coppa dAfrica, Marocco campione al posto del Senegal

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