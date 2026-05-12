Roma-Lazio quando si gioca | ecco la decisione del prefetto

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà in una data stabilita dal prefetto, dopo aver valutato le misure di sicurezza durante il Comitato provinciale. La decisione è arrivata in seguito alle analisi delle autorità competenti, che hanno considerato vari aspetti legati alla gestione dell’evento. La data ufficiale dell’incontro sarà comunicata prossimamente, con particolare attenzione alle disposizioni di sicurezza per i tifosi e le operazioni di ordine pubblico.

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Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45. Lo rende noto la Prefettura di Roma. Con lo slittamento del derby Roma-Lazio a lunedì sera alle 20.45, inevitabilmente slitteranno anche le altre quattro parte della 37a giornata di Serie A che erano state programmate alle 12.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma-Lazio, quando si gioca: ecco la decisione del prefetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale | #SerieAWomenAthora Notizie correlate A che ora si gioca Roma-Lazio? Ultima parola al PrefettoRoma, 12 maggio 2026 – Il derby tra Roma e Lazio è stato programmato per domenica 17 maggio alle 12. Roma-Lazio, ecco quando si gioca il derby: stabilito l'orario. Milan, Como e Juve in contemporaneaIl peso del derby - per una volta - non si riflette solo nella Capitale, ma si espande in tutta Italia. Argomenti più discussi: Quando si gioca il derby Roma-Lazio? Le parole del questore; Caos derby, la scelta ufficiale: Roma-Lazio (e altre 4 partite) domenica alle 12:30. De Siervo: È l'unica soluzione; Derby Roma-Lazio, domani la Lega decide la data: si gioca domenica 17 maggio alle 12.30; Quando si gioca il derby Roma-Lazio? I nodi da sciogliere e tutte le ipotesi. Nell’imbarazzante balletto su quando si giocherà Roma-Lazio la brutta figura è del Prefetto e Governo che dovrebbero spiegare per quale motivo tutta la serie A deve adeguarsi a una città non in grado di gestire l’ordine pubblico in concomitanza col tennis o d x.com Alessio Romagnoli (Lazio) straight red card against Inter 59' reddit Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45: il comunicato ufficiale della Prefettura di RomaROMA - Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico ... corrieredellosport.it