All' Electrolux ci sono 400 posti a rischio la mobilitazione davanti all' azienda | Tagli pesanti una tragedia industriale
Oltre 600 operai si sono radunati questa mattina nel piazzale davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna a Forlì, per protestare contro il piano aziendale che prevede circa 400 esuberi. La mobilitazione è scaturita dall’annuncio di tagli considerati pesanti da parte dei lavoratori, che hanno manifestato davanti all’azienda per esprimere il loro dissenso. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi presenti, mentre la discussione tra le parti è ancora in corso.
Oltre 600 operai si sono riuniti martedì mattina nel piazzale antistante l’ingresso principale dello stabilimento di viale Bologna dell’Electrolux dopo l'annuncio del piano aziendale che prevede circa 400 esuberi nello stabilimento a Forlì e 1.700 complessivi in Italia. Queste le voci raccolte. .🔗 Leggi su Forlitoday.it
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