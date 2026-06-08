Mose mobilitazione dei lavoratori | A rischio i posti e la sicurezza di Venezia

I lavoratori di Thetis, Consorzio Venezia Nuova, Comar e dell’Autorità per la Laguna hanno proclamato lo stato di agitazione durante un’assemblea. La decisione arriva in seguito a preoccupazioni riguardanti la sicurezza di Venezia e la tutela dei posti di lavoro. La mobilitazione potrebbe proseguire con uno sciopero, se non si troveranno soluzioni ai problemi sollevati. La decisione è stata comunicata questa mattina, coinvolgendo le rappresentanze sindacali e i lavoratori delle aziende coinvolte.

L'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Thetis, Consorzio Venezia Nuova, Comar e Autorità per la Laguna, riunitasi questa mattina, ha proclamato lo stato di agitazione, cioè l'avvio di un percorso di mobilitazone che può arrivare allo sciopero. Il contesto è quello di una forte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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