Un rappresentante di un gruppo imprenditoriale ha visitato Nairobi, incontrando il presidente del Kenya. La delegazione ha discusso di cooperazione tra Italia e Kenya, puntando su sviluppo sostenibile nel paese africano. La visita ha sottolineato l’interesse di aziende italiane nel rafforzare i rapporti con il Kenya, con incontri ufficiali tra i vertici delle due parti. La delegazione ha evidenziato l’importanza di collaborazioni strategiche per progetti di crescita economica e sostenibilità nel territorio.

Visita Ufficiale a Nairobi: Il Gruppo GKSD Holding Incontra il Presidente del Kenya. NAIROBI (KENYA) – Kamel Ghribi, presidente del Gruppo GKSD Holding, ha guidato una prestigiosa delegazione in visita ufficiale a Nairobi, evidenziando l’importanza delle relazioni tra Italia e Kenya. L’incontro con il presidente William Ruto, svoltosi al Palazzo Presidenziale, ha rappresentato un momento cruciale per il rafforzamento delle partnership strategiche nel settore della sanità e dell’innovazione. Secondo i media locali, il colloquio tra Ghribi e Ruto ha avuto come obiettivo primario la firma di un protocollo di cooperazione. Questo accordo è finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica in Africa, individuando aree strategiche in cui i due Paesi possono collaborare attivamente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cooperazione tra Ghribi e Ruto per uno sviluppo sostenibile in Kenya e Africa.

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