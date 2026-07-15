Un incontro si è svolto a Bruxelles tra rappresentanti dell’Unione Europea e il cardinale Sarah. Durante l’incontro, sono stati discussi strumenti di cooperazione per lo sviluppo dell’Africa. Il cardinale ha sottolineato l’importanza di ascoltare l’Africa, rispettare la sua sovranità culturale e offrire una cooperazione che non sia condizionata da agende ideologiche. La discussione ha riguardato le modalità di supporto internazionale senza interventi di natura politica o religiosa.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ascoltate l'Africa. Rispettate la sovranità culturale. Offrite una cooperazione libera, non condizionata da agende ideologiche". Con questo appello ai parlamentari europei il cardinale Robert Sarah è intervenuto oggi pomeriggio, nella Sala Spaak 5B1 del Parlamento europeo, alla conferenza 'Europe and Africa. In conversation with cardinal Robert Sarah', organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia, su invito degli eurodeputati Paolo Inselvini (FdI) e Nicolas Bay. L'incontro ha riunito parlamentari europei, rappresentanti istituzionali e delegazioni della società civile per discutere degli strumenti con cui l'Unione europea condiziona la cooperazione per lo sviluppo dell'Africa all'adozione di agende in materia di aborto, ideologia di genere ed educazione sessuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, strumenti di cooperazione per sviluppo Africa, incontro a Bruxelles con cardinale Sarah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Algiers summit drives Africa digital push

Notizie e thread social correlati

Rimpatri, UE: “Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles”La Commissione europea, attraverso la Direzione generale Affari interni, e il ministero della Giustizia svedese hanno inviato una lettera alle...

Marcia Perugia-Assisi a Torino, Ferdinandi: “Cultura, dialogo e cooperazione strumenti concreti di pace”A Torino si è svolta una marcia che ha collegato Perugia e Assisi, con un focus su cultura, dialogo e cooperazione come strumenti pratici per...

Temi più discussi: NATO e Unione Europea, una partnership difficile: tra inerzia, cooperazione e segnali di rottura; Ue: Con AfricaShield 2026 rafforziamo la cooperazione sulla sicurezza con la Tunisia e gli altri Paesi africani; Il carbon pricing oltre ICAO e IMO: un esperimento sovrano dall’Africa; Migrazioni: Frontex, attraversamenti irregolari alle frontiere Ue giù del 37%. Nel Mediterraneo oltre 1.300 morti.

Se l'integrazione economica ha riunito Germania, Francia e Regno Unito (due dei quali hanno combattuto per secoli, mentre l'altro ha scatenato due guerre brutali), perché l'integrazione di Merkel con la Russia non ha funzionato? reddit

Meloni al vertice Ue-Africa, 'impegno per cooperazione paritaria'Per l'Italia il vertice Unione europea-Unione africana è un'occasione per ribadire l'impegno verso un modello di cooperazione paritaria con le nazioni africane, in linea con il Piano Mattei, e per ... ansa.it

Costa, cooperazione Ue-Africa su minerali ci rafforzeràIl partenariato strategico tra l'Ue e il Sudafrica sulle catene del valore sostenibili di minerali e metalli, firmato a margine di questo vertice, è un ottimo esempio. Facendo seguito ai precedenti ... ansa.it