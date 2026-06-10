Azione Bergamo sulle Aree Interne | strategie per uno sviluppo sostenibile
Bergamo. Le Aree Interne rappresentano il cuore del Paese: coprono circa il 60% del territorio nazionale, comprendendo zone montane, collinari e piccoli borghi storici e ospitano circa un quarto dell’intera popolazione italiana, distribuito in oltre 4.000 comuni. I dati Istat più recenti delineano un importante fenomeno di spopolamento, accompagnato da forte declino demografico. Per cercate di invertire la rotta, servono interventi e investimenti immediati per garantire futuro e opportunità alle comunità locali, che riguardano il territorio e l’ambiente, i servizi essenziali, la cultura, l’innovazione e la digitalizzazione, il lavoro, l’impresa locale e l’inclusione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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