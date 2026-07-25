Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Milano e Firenze, arrestando nove persone e denunciandone 29. Sono state identificate decine di persone e controllati numerosi veicoli. Le operazioni hanno coinvolto vari quartieri e zone centrali delle città, con posti di blocco e verifiche sui documenti. Nessun dettaglio sulle motivazioni degli arresti o sulle accuse specifiche.

Nelle ultime ore a Milano e a Firenze, la Polizia di Stato ha svolto un'attività straordinaria di controllo del territorio, che ha interessato a Firenze le zone di Campo di Marte, il Parco delle Cascine e l'area di Firenze Sud e a Milano le zona della movida, in particolare Navigli, Corso Como, Sempione, Bicocca, City Life e le Stazioni Centrale, Garibaldi e Greco Pirelli. Complessivamente durante l'attività sono state arrestate 9 persone di cui 4 stranieri, 29 i denunciati di cui 22 stranieri, 59 gli stranieri accompagnati nelle Questure, 37 gli esercizi commerciali controllati, 68 le misure di prevenzione applicate, 7112 le persone identificate di cui 3773 stranieri e 555 i veicoli controllati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Controlli straordinari della Polizia a Milano e Firenze: 9 arresti e 29 denunciati | GUARDA

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