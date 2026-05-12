Napoli controlli straordinari a Porta Capuana | un arresto e sei denunciati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nell’area di Porta Capuana in seguito all’accoltellamento che ha provocato la morte di un uomo di 29 anni di nazionalità burkina faso. Durante le operazioni sono stati arrestati un uomo e sei persone sono state denunciate. Le verifiche sono state condotte per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi violenti.

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Controlli straordinari della Polizia di Stato nell’area di Porta Capuana dopo l'accoltellamento mortale di un 29enne del Burkina Faso domenica scorsa. Il bilancio delle operazioni condotte nella giornata di ieri è di un arresto e sei persone denunciate. Nel corso delle attività, gli agenti della Squadra Mobile, in particolare i “Falchi”, hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile della zona sorprendendo sei uomini, di età compresa tra i 22 e i 35 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, mentre maneggiavano una consistente somma di denaro. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare il denaro in circa 43mila euro....🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, controlli straordinari a Porta Capuana: un arresto e sei denunciati dalla Polizia di Stato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casal di Principe, controlli straordinari dei carabinieri: tre denunciati e un arrestoServizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Argomenti più discussi: Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato; Maxi rissa a Porta Capuana, ucciso un 32enne|VIDEO; Porta Capuana, 29enne ucciso durante rissa; Controlli nella movida di Mergellina e nei 'suk' di Porta Capuana. PORTA CAPUANA, LA MAXI RISSA FINISCE IN TRAGEDIA. Il 32enne ferito durante gli scontri è morto in ospedale poche ore dopo. Arrestato un uomo accusato di omicidio mentre il prefetto annuncia controlli straordinari #Napoli #rissa x.com Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellatoUn 29enne del Burkina Faso è morto dopo essere stato ferito durante una maxi rissa a Porta Capuana, nel centro di Napoli. Fermato il presunto aggressore. adnkronos.com