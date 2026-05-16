Aversa controlli straordinari della Polizia | quattro arresti e una denuncia
Il 14 maggio, nel comune di Aversa, la Polizia di Stato di Caserta ha effettuato controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni, sono stati arrestati quattro soggetti e uno è stato denunciato. Le attività sono state mirate alla prevenzione e repressione di reati, coinvolgendo diverse zone della città. L’intervento si è concluso con l’applicazione di misure cautelari e verifiche mirate sui soggetti coinvolti. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.
Quattro arresti e una denuncia. È il bilancio dei controlli effettuati il 14 maggio dalla Polizia di Stato di Caserta nel comune di Aversa, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. L’operazione, condotta dal personale del locale Commissariato, ha consentito di controllare 138 persone, di cui 30 cittadini stranieri, e 46 veicoli. Nel corso dei controlli antidroga, gli agenti hanno arrestato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura. Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, i poliziotti sono riusciti a bloccarli e a procedere alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo diverse dosi di sostanza stupefacente — tra cui crack, hashish e cocaina — già suddivise per lo spaccio, oltre a denaro contante in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Blitz straordinario della Polizia di Stato ad Aversa: quattro arresti, una denuncia e controlli su
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