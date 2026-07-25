Se l’Inps notificasse una multa per contributi non versati oltre 90 giorni dall’accertamento, questa non può essere applicata. La sentenza stabilisce che, in tali casi, non ci sono sanzioni se la comunicazione arriva dopo questo limite di tempo. Per le aziende, diventa quindi importante verificare il periodo tra l’accertamento e la notifica, poiché oltre i 90 giorni le multe non sono più valide.

Se hai un’azienda e ti arriva una multa dell’Inps per contributi non versati anni prima, sappi che esiste un modo per difenderti: controllare quanto tempo è passato tra l’accertamento e la notifica. Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari, che ha annullato due ordinanze ingiunzione dell’Inps per omesso versamento di ritenute previdenziali. Se l’Istituto attende troppo tempo prima di notificare la contestazione, perde il diritto di far pagare la sanzione, anche se l’irregolarità c’è stata davvero. Nel caso specifico, un’azienda calabrese si era vista arrivare due multe per un totale di 10.000 euro, riferite a contributi non versati nel lontano 2016. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Contributi non versati, niente sanzioni se l’Inps notifica oltre i 90 giorni: cosa dice la sentenza

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