Da luglio entreranno in vigore nuove regole per i fondi pensione, tra cui il meccanismo di silenzio-assenso e un aumento della deducibilità dei contributi versati. Queste modifiche riguardano le modalità di adesione e la possibilità di dedurre più facilmente le somme versate, con l’obiettivo di incentivare la previdenza complementare. La riforma interessa i soggetti che partecipano ai fondi pensione e le relative agevolazioni fiscali.

Pochi ricordano che Franco Modigliani immaginava il futuro della previdenza complementare nell’Inps, con la nascita di un “Inps 2”, super fondo integrativo delle prestazioni di primo pilastro. Lo ha rammentato il Governatore onorario di Banca d’Italia, Ignazio Visco, pochi giorni fa, durante un convegno promosso da Cdp sul risparmio delle famiglie italiane. Fondi pensione, operazione nuovi iscritti Il premio Nobel per l’Economia aveva previsto che la previdenza complementare in Italia non sarebbe decollata. Così è stato, e ogni tanto si cerca di mettere benzina in un motore che non riesce ad andare a pieni giri. Dal prossimo primo luglio, inizia una nuova fase per le pensioni di scorta: entrano in vigore alcune delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fondi pensione, novità silenzio-assenso e più deducibilità per i contributi versati: cosa cambia da luglio

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4.1) Fondo pensione e adesione automatica - Cosa cambia nel 2026

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