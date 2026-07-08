Migliaia di docenti e personale ATA potrebbero avere una posizione previdenziale incompleta a causa di contributi non versati sugli arretrati. Secondo quanto riferito, alcuni versamenti previdenziali non sarebbero stati effettuati su somme pagate dal Ministero negli ultimi vent’anni. Le persone coinvolte sono invitate a verificare la propria posizione contributiva e, in caso di discrepanze, a controllare eventuali comunicazioni o documenti ufficiali relativi ai versamenti effettuati.

Migliaia di docenti e personale ATA potrebbero avere una posizione previdenziale incompleta. Il motivo? Alcuni contributi previdenziali non sarebbero stati versati su somme pagate dal Ministero negli ultimi vent'anni. Un errore che, se ignorato, rischia di ridurre l'importo della pensione futura. La buona notizia è che c'è ancora tempo per correggere: la legge fissa un termine preciso, il 31 dicembre 2026.Su quali somme potrebbero mancare i contributi previdenzialiSecondo i legali, il problema riguarderebbe le somme liquidate dopo sentenze favorevoli ottenute dai lavoratori della scuola negli ultimi vent'anni. Le voci più a rischio sono... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Contributi previdenziali non versati sugli arretrati: cosa devono verificare docenti e ATA?

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