Continua il relax estivo di Haaland in Italia | la foto in barca insieme a Ultimo

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore internazionale è stato fotografato in Italia mentre si trovava in barca con un noto cantante. La foto ha attirato l'attenzione sui social media e ha alimentato le discussioni sul rapporto tra il giocatore e il musicista. Entrambi sono stati visti in compagnia in un contesto di svago estivo, senza ulteriori dettagli sul luogo o sull'occasione. La presenza del calciatore in Italia e l'incontro con il cantante sono gli elementi principali che sono stati condivisi pubblicamente.

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Dall'amore per la musica italiana ai gol ai Mondiali, il gossip estivo si accende con un'inaspettata e bizzarra amicizia. Durante le vacanze in Italia, Erling Haaland ha spiazzato tutti i suoi follower pubblicando su Instagram un carosello di scatti in barca, tra cui spicca un trio a dir poco inedito: il centravanti del Manchester City, il compagno di nazionale Sander Berge e. il cantautore romano Ultimo. Tra panorami mozzafiato, mare cristallino e tramonti da cartolina, la foto ha immediatamente fatto il giro del web, unendo due mondi apparentemente lontanissimi come il calcio internazionale e la musica d’autore nostrana. A rubare la scena nello scatto, oltre all'insolita compagnia, è stato un dettaglio ironico che non è sfuggito agli occhi dei fan più attenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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