Conti e Delogu vincono la serata La Ruota della Fortuna supera L' Eredità Summer

Da iltempo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di venerdì, su Rai1, il programma Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha registrato una media di 1.767.000 spettatori, con uno share del 16%. La trasmissione ha superato L'Eredità Summer, che non ha raggiunto gli stessi numeri di pubblico.

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu segnare una media di 1.767.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 L'Erede sigla invece una media di 1.509.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 L'Ispettore Coliandro 6 in replica diverte 641.000 spettatori pari al 5.1% e su Italia1 Chicago Fire 858.000 con il 7.0%. Su Rai3 Amiamoci finché siamo vivi ottiene 672.000 spettatori (5.0%). Su Rete4 Quarto Grado raduna 897.000 spettatori (9.2%) e su La7 La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria 403.000 pari al 3.0%. Su Tv8 I delitti del BarLume intrattiene 328. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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