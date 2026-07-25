Conti e Delogu vincono la serata La Ruota della Fortuna supera L' Eredità Summer
Nella serata di venerdì, su Rai1, il programma Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha registrato una media di 1.767.000 spettatori, con uno share del 16%. La trasmissione ha superato L'Eredità Summer, che non ha raggiunto gli stessi numeri di pubblico.
Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu segnare una media di 1.767.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 L'Erede sigla invece una media di 1.509.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 L'Ispettore Coliandro 6 in replica diverte 641.000 spettatori pari al 5.1% e su Italia1 Chicago Fire 858.000 con il 7.0%. Su Rai3 Amiamoci finché siamo vivi ottiene 672.000 spettatori (5.0%). Su Rete4 Quarto Grado raduna 897.000 spettatori (9.2%) e su La7 La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria 403.000 pari al 3.0%. Su Tv8 I delitti del BarLume intrattiene 328. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Conti e Delogu regnano, L'Eredità Summer soccombe alla Ruota della Fortuna
Ascolti tv 24 luglio 2026: TIM Summer Hits, L’Erede, L’Eredità Summer, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelVenerdì 24 luglio 2026, la sfida tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata sugli ascolti delle rispettive trasmissioni.
Temi più discussi: Ascolti tv di ieri 21 luglio: vince Tim Summer Hits (18.6%), L’Eredità Summer già cala (17%); Ascolti Tv ieri (16 luglio): Ilary Blasi batte Luca Argentero in replica, Pino Insegno condanna Max Giusti; Ascolti tv ieri (20 luglio): Temptation Island dominatore assoluto, Liorni non riesce nell’impresa contro Scotti; Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 17 luglio 2026: i dati Auditel.
Ascolti tv, Conti e Delogu vincono la serata. La Ruota della Fortuna supera L'Eredità SummerGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu segnare una media di 1.767.000 ... iltempo.it
Giuseppe Conte ha detto che Giorgia Meloni ha portato in Parlamento la riforma elettorale invece di occuparsi di temi come stipendi e sanità. Secondo il leader del M5S, la bocciatura dell'emendamento della maggioranza sulle preferenze rappresenta una sfid facebook
Ascolti tv, Conti e Delogu regnano in prima serata, L'Eredità Summer soccombe alla Ruota della FortunaGli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu vincere in prima serata ... iltempo.it