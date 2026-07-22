Conti e Delogu regnano L' Eredità Summer soccombe alla Ruota della Fortuna
Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu vincere in prima serata con una media di 2.015.000 spettatori pari al 18.6%, mentre su Canale5 il film turco Delibal – Dolce veleno segna una media di 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2, dopo la presentazione (444.000 – 3.0%), Storie al Bivio di Sera sigla 336.000 spettatori pari al 3.5% e su Italia1 il film Safe House – Non fidarti di nessuno ottiene 879.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 L'Italia che Guarda raduna 319.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Poveri ma ricchi attira una media di 647.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata conquista 951. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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