Ascolti tv 24 luglio 2026 | TIM Summer Hits L’Erede L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì 24 luglio 2026, la sfida tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata sugli ascolti delle rispettive trasmissioni. “TIM Summer Hits” su Rai1 ha affrontato “L’Erede” su Canale 5. I dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori, considerando anche i canali del digitale terrestre. La serata ha visto confronti tra “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna” su Rai1 e Canale 5.

Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ TIM Summer Hits ” contro “ L’Erede “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 24 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto? Rai1: TIM Summer Hits, l’evento tv musicale da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha fatto compagnia a 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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