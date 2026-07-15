I consiglieri comunali hanno richiesto un Consiglio straordinario per discutere della situazione occupazionale nello stabilimento Pfizer di Catania. L’obiettivo è affrontare le preoccupazioni legate ai possibili effetti sulla continuità lavorativa e sul futuro dello stabilimento. La richiesta nasce dall’esigenza di tutelare i lavoratori e di valutare le misure necessarie in risposta alla crisi. La convocazione del Consiglio comunale è stata proposta come risposta all’interesse di coinvolgere le istituzioni nel tema.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Iniziativa trasversale dei consiglieri comunali per tutelare lavoratori e futuro dello stabilimento. La situazione dello stabilimento Pfizer di Catania arriva ufficialmente all’attenzione del Consiglio comunale. È stata infatti presentata la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria e urgente dedicata alla vertenza che interessa il sito produttivo etneo della multinazionale farmaceutica, con l’obiettivo di affrontare le criticità occupazionali e individuare possibili soluzioni. L’iniziativa porta la firma del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi, primo sottoscrittore della richiesta, ed è stata sostenuta da rappresentanti di diversi schieramenti politici, a conferma della volontà di affrontare la vicenda con un approccio condiviso e istituzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Vertenza Pfizer Catania, chiesto un Consiglio comunale straordinario per affrontare l’emergenza occupazionale

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