Tadej Pogacar sta per vincere il Tour de France 2026, con un vantaggio considerevole sulla concorrenza. Evenepoel ha recuperato terreno sull’Alpe d’Huez, ma non è sufficiente a cambiare l’esito della corsa. A meno di imprevisti durante l’ultima tappa, Pogacar salirà sul podio a Parigi, festeggiando sotto l’Arco di Trionfo. La vittoria si concretizza grazie a un margine di tempo che non sembra più recuperabile dagli avversari.

Tadej Pogacar si appresta a vincere il Tour de France 2026: salvo clamorosi incendi di percorso durante l’ultima frazione, il fuoriclasse sloveno salirà sul gradino più alto del podio sui Campi Elisi di Parigi e festeggerà all’ombra dell’Arco di Trionfo. Il ciclista della UAE Emirates metterà le mani sul prestigioso trofeo per la quinta volta in carriera: dopo i sigilli del 2020, 2021, 2024, 2025, il fenomeno balcanico è pronto a celebrare il pokerissimo dei talenti assoluti. La corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo è stata dominata dal Campione del Mondo, che è risultato straripante in montagna: due affermazioni di forza sui Pirenei, la stoccata sul Massiccio Centrale, il sigillo sui Vosgi e dopo il clamoroso numeroso inscenato sull’Alpe d’Huez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Con che vantaggio Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026? Divario esagerato, Evenepoel ha recuperato sull’Alpe d’Huez

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