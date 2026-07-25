Comune Bologna scontri per Fakir | oltre 190mila euro di danni

Notizia in breve

Gli scontri di lunedì notte nel centro di Bologna hanno causato danni per oltre 190mila euro. Durante le proteste, sono stati danneggiati veicoli e proprietà pubbliche e private. La polizia ha identificato alcuni responsabili e ha effettuato diverse operazioni di controllo. Nessuna informazione è stata resa nota sui feriti o sugli arresti. La zona è stata successivamente bonificata e messa in sicurezza.