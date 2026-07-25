Comune Bologna scontri per Fakir | oltre 190mila euro di danni
Gli scontri di lunedì notte nel centro di Bologna hanno causato danni per oltre 190mila euro. Durante le proteste, sono stati danneggiati veicoli e proprietà pubbliche e private. La polizia ha identificato alcuni responsabili e ha effettuato diverse operazioni di controllo. Nessuna informazione è stata resa nota sui feriti o sugli arresti. La zona è stata successivamente bonificata e messa in sicurezza.
Ammontano ad oltre 190mila euro i danni degli scontri di lunedì notte in centro a Bologna dopo la piazza per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir. Un primo bilancio è stato fornito durante il question time in Comune dall’assessora con delega alla sicurezza urbana Matilde Madrid. “La parte più rilevante – ha riferito – riguarda beni pubblici: tre auto del Comune incendiate, 13.700 circa di danni a diverse decine di cassonetti stradali e cestoni Hera, alcuni dei quali bruciati; danneggiate decine di biciclette elettriche di RideMovi per quasi 30 mila euro. Il cantiere di via Rizzoli ha subito danni per 150.000 euro circa (in particolare a tre macchinari, per i quali l’azienda ha già sporto regolare denuncia)”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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