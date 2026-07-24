Il Comune di Bologna ha stimato i danni causati dagli incidenti dopo la morte di un uomo, per un totale superiore ai 200mila euro. Tra le spese ci sono circa 30mila euro per biciclette a noleggio e circa 150mila euro per i lavori di cantiere del tram. Il Comune ha annunciato che presenterà denuncia e richiesta di risarcimento contro i responsabili degli atti di distruzione.

Per quanto riguarda i danni della guerriglia avvenuta a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, «come sempre sporgeremo denuncia, con richiesta di risarcimento dei danni subiti a carico dei responsabili». I quali, sottolinea oggi in Consiglio comunale l'assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, «auspichiamo vengano quanto prima individuati, visto che come risulta dalla stampa ci sono immagini di ogni secondo». Inoltre, informa Madrid, «se ci sarà un processo valuteremo ovviamente la costituzione di parte civile». Il conteggio (parziale) dei danni è stato illustrato dall'assessora durante il question time, dove Madrid è stata chiamata a rispondere a ben 14 diverse domande da parte dei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Il Comune di Bologna fa il bilancio dei danni dopo la guerriglia per Fakir: «Più di 200mila euro, di questi 30mila alle bici Mobike e 150mila al cantiere del tram»

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