Dopo la manifestazione per la morte di Fakir a Bologna, sono scoppiati scontri con auto comunali incendiate e vetrine danneggiate. Sono state allestite barricate improvvisate con biciclette a noleggio, mentre transenne di cantieri sono state divelte e dehors di bar in via Ugo Bassi sono stati distrutti. La scena si è conclusa con alcuni negozi e locali danneggiati nel centro della città.

Auto del comune incendiate, vetrine danneggiate, barricate di fortuna fatte con le biciclette da prendere a noleggio, transenne di cantieri divelte e dehors di bar di via Ugo Bassi completamente distrutti. Una vera e propria guerriglia urbana quella andata in scena nella notte in pieno centro a Bologna dopo il presidio in piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Undici hanno avuto bisogno del 118 Oltre ai danni e ai fermi, 11 persone hanno avuto bisogno di cure dal 118. Sul posto, il personale sanitario ha trattato quattro manifestanti e cinque poliziotti. Un altro poliziotto è stato portato all'ospedale Maggiore e un manifestante al Sant'Orsola, entrambi con ferite lievi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, scontri dopo la manifestazione per la morte di Fakir: in fiamme due auto del comune

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Il video della notte di devastazione a Bologna per la morte di Fakir: auto alle fiamme e barricat...

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