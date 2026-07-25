L’assessora regionale all’Ambiente ha commentato le difficoltà riscontrate nel progetto delle compostiere di comunità, segnalando criticità e rinunce da parte di alcuni Comuni. Ha precisato che gli adempimenti relativi alla gestione delle compostiere spettano comunque ai singoli enti locali. La discussione si concentra sulle problematiche emerse nel processo di implementazione del sistema di compostaggio a livello territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Parla di “alcune criticità” e “Comuni che hanno rinunciato”, nel programma delle compostiere di comunità. Sulla vicenda del compostaggio locale risponde l’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro. Il caso è stato sollevato dall’inchiesta di Anteprima24, che ha raccolto la denuncia di Vincenzo Pirozzi, segretario provinciale di Napoli di Confintesa Igiene Ambientale. Secondo il sindacalista, al momento non sarebbe in funzione nessuna delle oltre 100 compostiere acquistate dalla Regione. Il piano economico ammonta a 25 milioni di euro, e la Regione Campania ha consegnato gli impianti ai Comuni partecipanti ad un avviso pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Compostiere Regione, Pecoraro: “Criticità e rinunce dei Comuni, adempimenti spettano a loro”

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