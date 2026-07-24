Regione Campania che fine hanno fatto le compostiere? L’ombra di uno spreco multimilionario

Le compostiere di comunità consegnate in Campania sono almeno 119, distribuite in 87 comuni. Il progetto ha coinvolto un investimento di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, non sono chiare le modalità di utilizzo e gestione di questi impianti. La maggior parte dei mini impianti sembra ancora inattiva o poco utilizzata, sollevando dubbi sulla reale applicazione del programma.

Tempo di lettura: 7 minuti Che fine hanno fatto le compostiere di comunità della Regione Campania? Sono almeno 119 i mini impianti consegnati a 87 comuni campani, con un quadro economico da 25 milioni di euro. “Nessuna compostiera ad oggi è in funzione” sostiene Vincenzo Pirozzi, segretario provinciale di Napoli di Confintesa Igiene Ambientale. Fino a gennaio lavorava alla Sma Campania, partecipata della Regione, assegnato proprio al supporto del progetto. “Altre 60 compostiere sono ferme nei depositi delle ditte fornitrici ” aggiunge Pirozzi. IL PIANO RIFIUTI. Il 16 dicembre 2016 il consiglio regionale ha approvato il Piano dei Rifiuti Urbani, varato da una delibera della giunta De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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