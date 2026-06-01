Weekend lungo per la scuola ma insegnanti al lavoro per scrutini e adempimenti finali con qualche criticità per piattaforma SIDI

In alcune regioni, le scuole sono rimaste chiuse oggi, lunedì 1° giugno, in seguito a decreti regionali o decisioni dei consigli di istituto. Tuttavia, gli insegnanti sono comunque al lavoro per completare scrutini e adempimenti finali. Si sono verificati problemi tecnici con la piattaforma SIDI durante queste operazioni.

Weekend lungo per la scuola: in alcune regioni oggi lunedì 1° giugno la sospensione delle attività didattiche è stata definita con decreto regionale, nelle scuole di altre regioni sono stati i consigli di istituto a deliberare. Non mancano, naturalmente, i casi in cui oggi si svolge regolarmente lezione. Attività sospese in Abruzzo, Basilicata, Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Nelle altre regioni la sospensione è avvenuta su delibera del Consiglio di Istituto. Ma anche laddove c’è “ponte”, non c’è vera vacanza per gli insegnanti ancora alle prese con gli adempimenti finali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Surviving the Long Stretch: How to Grade Less Without Guilt | Anti-Burnout PLC for English Teachers

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