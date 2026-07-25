Compagni di scuola di Verdone su Rete 4 nella versione restaurata in alta definizione | Dedicato a chi non c' è più

Notizia in breve

Il film «Compagni di scuola» sarà trasmesso in versione restaurata in alta definizione su Rete 4 domenica 26 luglio. Carlo Verdone ha dedicato la proiezione a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione, sia a quelle ancora presenti sia a quelle scomparse. La versione restaurata è stata presentata come un omaggio, con Verdone che ha ringraziato coloro che hanno contribuito alla riuscita del film.