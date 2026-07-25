Compagni di scuola di Verdone su Rete 4 nella versione restaurata in alta definizione | Dedicato a chi non c' è più

Da roma.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film «Compagni di scuola» sarà trasmesso in versione restaurata in alta definizione su Rete 4 domenica 26 luglio. Carlo Verdone ha dedicato la proiezione a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione, sia a quelle ancora presenti sia a quelle scomparse. La versione restaurata è stata presentata come un omaggio, con Verdone che ha ringraziato coloro che hanno contribuito alla riuscita del film.

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«Dedicato a tutti quelli che hanno partecipato a questa avventura: a quelli che ci sono ancora, e a chi non c'è più, perché se il film è venuto bene è merito loro»: con queste parole Carlo Verdone presenta «Compagni di scuola», in onda in versione restaurata in alta definizione su Rete 4 domenica 26 luglio. «Lo potremo vedere come un film quasi di oggi - aggiunge - grazie al riprendere vita dei colori, dei contrasti». Curioso il contesto in cui Verdone lancia il video su Instagram: nella tarda serata, all'interno di casa sua, «con ombre e luci caravaggesche: qua  bisogna regolare l'illuminazione perché la corrente salta ogni dieci minuti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Compagni di scuola con Carlo verdone film 1 parte

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