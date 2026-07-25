La prima amichevole stagionale del Como si è conclusa con un pareggio 2-2 contro il Paris FC, disputata a porte chiuse al Sinigaglia durante i lavori di ristrutturazione in vista della Champions League. Gabrielloni e Douvikas hanno segnato due gol ciascuno per i padroni di casa. La partita ha segnato la riapertura del campo dopo la pausa estiva.

E’ finita 2-2, la prima amichevole stagionale del Como, giocata a porte chiuse al Sinigaglia in fase di ristrutturazione per gli adeguamenti alla prossima Champions League. Si è giocato su tre tempi di 30 minuti, alle 10,30 del mattino, per sfruttare il clima più fresco. Cesc Fabregas ha ruotato tutti gli elementi che si stanno allenando in questi giorni a Mozzate, tranne Liberali, Perrone e Butez. Ovviamente erano assenti anche coloro i quali hanno giocato i mondiali: Nico Paz, Diao e Baturina, che rientreranno nel gruppo nelle prossime settimane. Il primo tempo è terminato 1-1, con gol iniziale di Gabrielloni al 25’, su cross di Kunh da destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Como, due squilli di Gabrielloni e Douvikas. Riapre il “Sinigaglia“ per il pari col Paris Fc

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