Como è 2-2 col Paris Fc | in gol Gabrielloni e Douvikas Brilla il 16enne Cassano bene i nuovi Cuenca e Kaiki

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo test stagionale del Como si è concluso con un pareggio 2-2 contro il Paris FC. Gabrielloni e Douvikas hanno segnato per i padroni di casa, mentre il 16enne Cassano ha impressionato. Buone prestazioni anche per i nuovi acquisti Cuenca e Kaiki. Non erano presenti alcuni giocatori titolari del Mondiale, né Liberali, che ha avuto un turno di riposo dopo l’Europeo Under 19.

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Finisce 2-2 il primo test stagionale del Como contro il Paris FC, squadra ambiziosa di Ligue 1 di proprietà della facoltosa famiglia Arnault. Non ci sono le stelle che hanno giocato il Mondiale, Paz, Diao e Baturina, e nemmeno il nuovo acquisto Liberali a cui è stato concesso un po’ di riposo dopo le fatiche dell’Europeo Under 19. Tre tempi da 45’ in cui Fabregas ribalta il copione: partenza con i giovani e i ritorni dal prestito, sulla carta gli esuberi che proveranno a giocarsi le loro carte. Dei potenziali titolari dentro da subito solo il capitano Da Cunha e Alex Valle sulla sinistra. La coppia di difensori centrali è un misto di vecchio e nuovo con Goldaniga e il classe 2007 Cuenca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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