Il Como ha pareggiato 2-2 contro il Paris FC nel primo test stagionale. Gabrielloni e Douvikas hanno segnato per i locali, mentre Cassano, 16 anni, ha brillato tra le fila avversarie. Buone prestazioni anche di Cuenca e Kaiki. La squadra francese, di proprietà di una famiglia facoltosa, non ha schierato le stelle mondiali né i nuovi acquisti, che hanno riposato dopo l’Europeo Under 19.

Finisce 2-2 il primo test stagionale del Como contro il Paris FC, squadra ambiziosa di Ligue 1 di proprietà della facoltosa famiglia Arnault. Non ci sono le stelle che hanno giocato il Mondiale, Paz, Diao e Baturina, e nemmeno il nuovo acquisto Liberali a cui è stato concesso un po’ di riposo dopo le fatiche dell’Europeo Under 19. Tre tempi da 45’ in cui Fabregas ribalta il copione: partenza con i giovani e i ritorni dal prestito, sulla carta gli esuberi che proveranno a giocarsi le loro carte. Dei potenziali titolari dentro da subito solo il capitano Da Cunha e Alex Valle sulla sinistra. La coppia di difensori centrali è un misto di vecchio e nuovo con Goldaniga e il classe 2007 Cuenca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Como, finisce 2-2 col Paris Fc: in gol Gabrielloni e Douvikas. Brilla il 16enne Cassano, bene i nuovi Cuenca e Kaiki

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