Come l’Industria della Sanità ha f*****o milioni di persone durante il Covid e perché i legislatori hanno imposto tachipirina e vigile attesa | le rivelazioni
Oggi alle 12:30, su YouTube, è andato in onda uno scambio di circa 54 minuti tra un ex primario del pronto soccorso e altri esperti. Durante la discussione si sono affrontate le decisioni prese durante la pandemia, in particolare l’uso della tachipirina e la strategia di vigile attesa. Sono state analizzate le conseguenze di alcune scelte dell’industria sanitaria e le motivazioni dei legislatori.
E’ durato circa 54 minuti lo scambio andato in onda oggi, alle 12:30, sul canale Youtube “Becciolini Network”, tra l’ex primario del pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi e il ricercatore Franco Stocco, ex dirigente delle principali case farmaceutiche del mondo, dove è stato Medical Director, Clinical Research e responsabile degli Affari Regolatori. I due esperti svelano i segreti tecnici della trasformazione epocale nella Sanità e come questa si sia riversata sull’Italia durante la pandemia. I cittadini comuni ingenuamente pensano alla Sanità come a un settore pubblico. In realtà è dagli anni ‘90, del secolo scorso, che è preda dei grandi fondi di investimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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