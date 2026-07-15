Oggi alle 12:30, su YouTube, è andato in onda uno scambio di circa 54 minuti tra un ex primario del pronto soccorso e altri esperti. Durante la discussione si sono affrontate le decisioni prese durante la pandemia, in particolare l’uso della tachipirina e la strategia di vigile attesa. Sono state analizzate le conseguenze di alcune scelte dell’industria sanitaria e le motivazioni dei legislatori.

E’ durato circa 54 minuti lo scambio andato in onda oggi, alle 12:30, sul canale Youtube “Becciolini Network”, tra l’ex primario del pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi e il ricercatore Franco Stocco, ex dirigente delle principali case farmaceutiche del mondo, dove è stato Medical Director, Clinical Research e responsabile degli Affari Regolatori. I due esperti svelano i segreti tecnici della trasformazione epocale nella Sanità e come questa si sia riversata sull’Italia durante la pandemia. I cittadini comuni ingenuamente pensano alla Sanità come a un settore pubblico. In realtà è dagli anni ‘90, del secolo scorso, che è preda dei grandi fondi di investimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilgiornaleditalia.it - Come l’Industria della Sanità ha f*****o milioni di persone durante il Covid e perché i legislatori hanno imposto tachipirina e vigile attesa: le rivelazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il vigile del fuoco padovano in Venezuela: «Lì è tutto distrutto, ma le persone hanno voglia di ripartire. Abbiamo salvato una ragazza»Un vigile del fuoco italiano in Venezuela ha riferito che il paese è completamente distrutto, ma le persone cercano di ricostruire.

La “cartolina” di Giordano all’ex ministro Speranza: “Si parla di covid ma lei dove è finito? Decaparecido in vigile attesa?”Un messaggio pubblicato sui social da un giornalista chiede all’ex ministro Speranza dove sia finito, ironizzando sulla sua assenza mentre si parla...

Temi più discussi: 50 anni da Seveso: l'industria chimica ha imparato la prevenzione; Innovazione farmaceutica: l'Europa rischia di perdere ricerca e nuovi farmaci. Serve più competitività; Farmaci e digitale, la sfida che decide il futuro competitivo dell’Ue; Oltre la sclerosi multipla: quando l'industria farmaceutica prova a riscrivere il concetto di cronicità.

Il mercato del lavoro svizzero nel secondo trimestre 2026 ha mostrato una stagnazione generale, nascondendo però una forte divergenza tra settori in crescita come la sanità e l'industria e altri in netto calo come le professioni scientifiche. x.com

L'industria Life Science come motore trainante del PaeseRoma, 21 mag. (askanews) - Si è tenuta a Villa Spalletti Trivelli la II edizione de Il Valore Strategico dell'Industria Life Science, l'evento organizzato da Healthcare Policy e Formiche per ... quotidiano.net

La sfida della sanità: come l’Italia può guidare una nuova cultura della curaL'Italia sta affrontando le sfide sanitarie con una riforma strutturale che punta a un sistema centrato sulla persona, sostenibile e umanizzato, posizionandosi anche nel dialogo internazionale come ... quotidianosanita.it