Colucci Nm | È una buona legge E migliorerà ancora

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il deputato di Noi Moderati ha dichiarato che la nuova legge elettorale è buona e che continuerà a migliorare. Ha espresso soddisfazione per il testo approvato alla Camera, sottolineando che rappresenta un passo avanti nel sistema elettorale. La legge, approvata nei giorni scorsi, mira a modificare le modalità di voto e di rappresentanza, con l’obiettivo di rendere più stabile il quadro politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Onorevole Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati e relatore della legge elettorale alla Camera, è soddisfatto del testo uscito da Montecitorio e che lunedì inizia il suo iter al Senato? "Assolutamente sì, la nuova legge elettorale, indipendentemente da chi vincerà, garantisce governabilità ed evita il pareggio che quella attuale rischia di determinare. Non solo, assicura maggiore trasparenza davanti ai cittadini con un programma depositato e l’indicazione del candidato premier, ovviamente fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica che non vengono toccate. È un’operazione di chiarezza che, magari, darà una mano anche nel contrastare l’astensionismo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

colucci nm 200 una buona legge e migliorer224 ancora
© Quotidiano.net - Colucci (Nm): "È una buona legge. E migliorerà ancora"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

E’ scomparso Francesco Colucci. Una vita per la politica nel PsiLucca piange la scomparsa di Francesco Colucci, figura di spicco nel panorama politico locale.

Regole social e minori, Carfagna sprona l’Italia: “L’Europa presenterà la proposta dopo l’estate, qui ci sono già testi base per approvare una buona legge”Un portavoce europeo ha annunciato che l'Unione presenterà una proposta di regolamentazione per l'accesso dei minori ai social network dopo l'estate.

Temi più discussi: Colucci (Nm): È una buona legge. E migliorerà ancora; Nasce Riformisti per l'Italia, domani conferenza stampa. Colucci (NM): Un laboratorio di idee per rilanciare la cultura riformista e costruire il futuro del Paese; La legge elettorale passa al Senato - IL LIVE DELLA GIORNATA; Seduta 690ª (XIX legislatura) (15.07.2026).

colucci nm è una buonaColucci (NM): È una buona legge. E migliorerà ancoraIl relatore alla Camera: lo Stabilicum non ci ha distratti dal resto Riproporremo le preferenze. E in terza lettura ci sarà la fiducia. msn.com

Corte dei Conti, Colucci (M5s): La riforma salvapolitici è incostituzionale e danneggia i cittadiniLa riforma della Corte dei Conti che evita le condanne ai politici nella maggior parte dei casi è incostituzionale, per il deputato del M5s Alfonso Colucci, intervistato da Fanpage.it. Servirà per ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web