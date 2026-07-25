Il deputato di Noi Moderati ha dichiarato che la nuova legge elettorale è buona e che continuerà a migliorare. Ha espresso soddisfazione per il testo approvato alla Camera, sottolineando che rappresenta un passo avanti nel sistema elettorale. La legge, approvata nei giorni scorsi, mira a modificare le modalità di voto e di rappresentanza, con l’obiettivo di rendere più stabile il quadro politico.

Onorevole Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati e relatore della legge elettorale alla Camera, è soddisfatto del testo uscito da Montecitorio e che lunedì inizia il suo iter al Senato? "Assolutamente sì, la nuova legge elettorale, indipendentemente da chi vincerà, garantisce governabilità ed evita il pareggio che quella attuale rischia di determinare. Non solo, assicura maggiore trasparenza davanti ai cittadini con un programma depositato e l’indicazione del candidato premier, ovviamente fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica che non vengono toccate. È un’operazione di chiarezza che, magari, darà una mano anche nel contrastare l’astensionismo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Colucci (Nm): "È una buona legge. E migliorerà ancora"

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