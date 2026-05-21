Lucca piange la scomparsa di Francesco Colucci, figura di spicco nel panorama politico locale. Nato e cresciuto nella città toscana, ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica all’interno del Partito Socialista Italiano. La sua presenza si è fatta sentire per molti anni, contribuendo a plasmare le scelte e le decisioni che hanno interessato la comunità. La sua scomparsa, avvenuta oggi, lascia un vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno.

Lucca, 21 maggio 2026 – Se n’è andato uno dei protagonisti della politica cittadina: Francesco Colucci è morto ieri (dopo un breve ricovero al San Luca) all’eta di 83 anni, una larga parte dei quali dedicato all’impegno politico cominciato negli anni settanta con il Psi e proseguito da allora in varie formazioni. Nato a Bolzano il 2 giugno 1943, Colucci è stato segretario provinciale del PSI, consigliere al Comune di Lucca e dell’Unità sanitaria locale. Alle elezioni regionali del 1985 fu eletto consigliere nella circoscrizione di Lucca, nella lista del PSI, con 6.590 preferenze. Entrò poi a far parte della giunta regionale con deleghe in materia di turismo e sport, e mantenne l’incarico fino al 20 luglio 1987, data in cui si dimise da assessore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ scomparso Francesco Colucci. Una vita per la politica nel Psi

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