Regole social e minori Carfagna sprona l’Italia | L’Europa presenterà la proposta dopo l’estate qui ci sono già testi base per approvare una buona legge

Un portavoce europeo ha annunciato che l'Unione presenterà una proposta di regolamentazione per l'accesso dei minori ai social network dopo l'estate. In Italia, ci sono già testi di base pronti per approvare una legge in materia. La commissaria europea ha comunicato che l'obiettivo è stabilire regole più stringenti per tutelare i giovani online. La proposta europea mira a introdurre restrizioni e controlli più rigorosi per l'uso dei social da parte dei minorenni.

L'annuncio di Ursula von der Leyen è arrivato forte e chiaro: l'Europa vuole regole severe, da approvare dopo l'estate, per l'accesso dei giovanissimi ai social network. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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