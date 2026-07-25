A Monteiasi, per il terzo anno consecutivo, piazza Maria Immacolata e via Roma sono state illuminate di blu durante la serata conclusiva del progetto “Coloriamo il Mondo di Blu”. L’iniziativa, avviata a marzo 2026 dall’amministrazione comunale, ha coinvolto la comunità locale e si è conclusa con questa manifestazione.

Tarantini Time Quotidiano Mercoledì 22 luglio 2026, per il terzo anno consecutivo Monteiasi si è tinta davvero di blu. Piazza Maria Immacolata e via Roma hanno accolto la serata conclusiva di “Coloriamo il Mondo di Blu”, un progetto avviato a marzo 2026 dall’Amministrazione Comunale di Monteiasi, guidata dal Sindaco dott. Cosimo Ciura, attraverso l’Assessora alle Politiche Sociali dott.ssa Giusy Ancora. Un percorso fatto di incontri e momenti di confronto dedicati alle neurodivergenze e all’autismo, con l’obiettivo di promuovere conoscenza, consapevolezza e inclusione, valorizzando i servizi e le realtà presenti sul territorio. La serata ha visto la partecipazione della Regione Puglia, con il Garante delle Persone con disabilità dott. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Coloriamo il mondo di blu, grande successo a Monteiasi

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