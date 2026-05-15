Molise due Bandiere Blu nel 2026 | il successo di Termoli e Campomarino
Nel 2026, due località balneari del Molise riceveranno il riconoscimento delle Bandiere Blu, un premio assegnato ogni anno a spiagge e porti che rispettano determinati standard di qualità ambientale e servizi. Si tratta di Termoli e Campomarino, che hanno ottenuto questo riconoscimento dopo aver soddisfatto i criteri richiesti, tra cui la qualità delle acque e la gestione sostenibile delle aree costiere. Le autorità locali e le associazioni di settore hanno collaborato per garantire il rispetto di tali standard e la pulizia delle acque.
? Domande chiave Come hanno fatto Termoli e Campomarino a ottenere questi premi?. Chi ha collaborato per garantire la pulizia delle acque costiere?. Perché la gestione di Campomarino è diventata un modello regionale?. Quali impatti avrà questo successo sull'economia turistica locale?.? In Breve Termoli ottiene il premio per il quarto anno consecutivo grazie a Nicola Balice.. Campomarino raggiunge la quattordicesima Bandiera Blu con il sindaco Vincenzo Norante.. La gestione coordinata tra amministrazioni e operatori turistici sostiene l'economia locale.. Il successo ambientale mira a garantire il ricambio generazionale nei mestieri marittimi.. Due bandiere blu per il Molise nel 2026: Termoli e Campomarino si distinguono per la tutela ambientale delle proprie coste, confermando l’eccellenza dei rispettivi litorali adriatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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