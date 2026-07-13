Mercoledì 22 luglio alle 19, il Comune di Monteiasi organizza un evento intitolato “Coloriamo il Mondo di Blu”, dedicato all’autismo, alle neurodivergenze e all’inclusione. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e mira a sensibilizzare sul tema dell’autismo, coinvolgendo la comunità locale. La serata si svolge in un contesto pubblico e aperto a tutti, con l’obiettivo di promuovere conoscenza e comprensione delle diverse condizioni neurodivergenti.

Tarantini Time Quotidiano Conoscere, comprendere e includere. Sono questi i principi che ispirano “Coloriamo il Mondo di Blu”, l’iniziativa promossa dal Comune di Monteiasi, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, in programma mercoledì 22 luglio alle 19.30 in Piazza Maria Immacolata e lungo via Roma. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’autismo e, più in generale, delle neurodivergenze, offrendo un momento di confronto, informazione e partecipazione. La serata è pensata per favorire una maggiore consapevolezza, superare stereotipi e pregiudizi e promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi si colora di blu: una serata dedicata all’autismo, alle neurodivergenze e all’inclusione

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