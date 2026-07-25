La Polizia Locale di Cologno al Serio ha chiuso un centro estetico abusivo durante un’ispezione. L’attività funzionava senza rispettare i requisiti previsti dalla legge. La chiusura è avvenuta subito dopo il controllo, che ha riscontrato irregolarità nell’operato del centro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni o sequestri. La polizia ha sottolineato che le attività senza le autorizzazioni necessarie rappresentano un rischio per la sicurezza e la salute pubblica.

Un centro estetico abusivo, organizzato e operativo nonostante l’assenza dei requisiti previsti dalla legge. È quanto ha scoperto la Polizia Locale di Cologno al Serio al termine di un'ispezione conclusasi con la cessazione immediata dell'attività irregolare. I vigili avevano ricevuto una segnalazione e per giorni avevano tenuto sotto osservazione il centro estetico. Poi sono intervenuti con un blitz proprio mentre l'estetista abusiva stava sottoponendo una cliente ai trattamenti di bellezza. Il salone era attrezzato con diverse postazioni di lavoro per l’esecuzione di trattamenti estetici, tra cui ricostruzione unghie, applicazione di ciglia e ulteriori servizi del settore, con tanto di apparecchiature, strumenti e prodotti professionali. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Cologno al Serio, centro estetico abusivo chiuso dalla Polizia locale

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