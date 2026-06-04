Polizia locale di Cologno al Serio da 4 a 7 agenti e altri 3 a scavalco in un anno | Presidio sempre più vicino ai cittadini

Nel corso dell'ultimo anno, il numero di agenti della polizia locale è aumentato da quattro a sette, con altri tre agenti in servizio a scavalco. Questo incremento ha portato a una presenza più capillare sul territorio e a un presidio più continuo e vicino ai cittadini.

Cologno al Serio. Un comando più capillare e una presenza rafforzata sul territorio. È questo il risultato del potenziamento della polizia locale che, nell’ultimo anno, ha visto crescere in modo progressivo il proprio organico. L’ultima assunzione risale proprio all’ 1 giugno. Il comando passa così da 4 a 7 agenti interni, a cui si aggiungono altri 3 operatori a scavalco provenienti dai Comuni di Dalmine, Carvico e Spirano. “Il potenziamento del comando – spiega il comandante Canio Brando – non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso più ampio che punta a rendere la polizia locale sempre più presente, accessibile e vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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